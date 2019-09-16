Михаэля Шумахера выписали из больницы
Врачи выписали из парижской больницы семикратного чемпиона мира автогонкам "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который был серьезно травмирован на горнолыжном курорте еще в 2013 году. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи.
Согласно его данным, гонщика доставили в клинику в понедельник, 9 сентября, а уже в ночь с 11 на 12 сентября он покинул страну. Известно, что Шумахера лечили некими "экспериментальными методами". В их числе переливание крови с добавлением стволовых клеток, которые в теории должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.
Журналист подчеркнул, что определить был ли Шумахер в сознании в момент доставки в Париж невозможно - носилки были закрыты пологом, передает телеканал BFMTV. Однако ранее в СМИ появилась информация, что гонщик действительно пришел в себя.
Сайт kp.ru писал, что Шумахер идет на поправку после полученной им тяжелой черепно-мозговой травмы и комы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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