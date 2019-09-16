2019-09-16T13:04:16+03:00
Происшествия

Михаэля Шумахера выписали из больницы

На спортсмене опробовали экспериментальные методы лечения с использованием стволовых клеток
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Михаэль Шумахер впал в кому после инцидента на горнолыжном курортеМихаэль Шумахер впал в кому после инцидента на горнолыжном курортеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Врачи выписали из парижской больницы семикратного чемпиона мира автогонкам "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который был серьезно травмирован на горнолыжном курорте еще в 2013 году. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи.

Согласно его данным, гонщика доставили в клинику в понедельник, 9 сентября, а уже в ночь с 11 на 12 сентября он покинул страну. Известно, что Шумахера лечили некими "экспериментальными методами". В их числе переливание крови с добавлением стволовых клеток, которые в теории должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.

Журналист подчеркнул, что определить был ли Шумахер в сознании в момент доставки в Париж невозможно - носилки были закрыты пологом, передает телеканал BFMTV. Однако ранее в СМИ появилась информация, что гонщик действительно пришел в себя.

Сайт kp.ru писал, что Шумахер идет на поправку после полученной им тяжелой черепно-мозговой травмы и комы.

Михаэль Шумахер в коме: у спортсмена выявлено кровоизлияние в мозг.Врачи опасаются за жизнь чемпиона "Формулы-1"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаэль Шумахер: досье kp.ru »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтруд предложил разработать ГОСТ по антикоррупционным мерам в организациях
"Все воюют": Сенцов посетовал на отсутствие изменений на Украине
Итальянский журналист был уволен за оскорбление Лукаку
Захарова подтвердила, что Смоленков работал в посольстве России в США
Дома престарелых в России будут строить по новым стандартам
РФ разместила новые С-400 в Арктике
В Австралии злой тюлень помог задержать наркоторговцев
МИД Болгарии: скандал с "Русофилами" не касается отношений Москвы и Софии
МИД Китая осудил США за обвинение Ирана в атаке на саудовские НПЗ
Российские военные проведут инспекцию бельгийских полигонов
Верховный суд РФ оставил в силе приговор осужденному за шпионаж поляку
Россияне назвали оптимальный уровень дохода для накоплений
Forbes назвал крупнейшие частные компании в России
ЦНИИточмаш готов разработать новый пистолет для космонавтов
Россияне назвали достоинства и недостатки женщин-политиков
Доллар опустился ниже 64 рублей впервые с 1 августа