Михаэля Шумахера выписали из больницы

СЕГОДНЯ 12:33 2019-09-16T13:04:16+03:00

Михаэль Шумахер впал в кому после инцидента на горнолыжном курорте Фото: REUTERS

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Врачи выписали из парижской больницы семикратного чемпиона мира автогонкам "Формулы-1" Михаэля Шумахера, который был серьезно травмирован на горнолыжном курорте еще в 2013 году. Об этом сообщил французский журналист Жан-Мишель Декюжи.

Согласно его данным, гонщика доставили в клинику в понедельник, 9 сентября, а уже в ночь с 11 на 12 сентября он покинул страну. Известно, что Шумахера лечили некими "экспериментальными методами". В их числе переливание крови с добавлением стволовых клеток, которые в теории должны благоприятно воздействовать на состояние всего организма, включая мозг.

Журналист подчеркнул, что определить был ли Шумахер в сознании в момент доставки в Париж невозможно - носилки были закрыты пологом, передает телеканал BFMTV. Однако ранее в СМИ появилась информация, что гонщик действительно пришел в себя.

Сайт kp.ru писал, что Шумахер идет на поправку после полученной им тяжелой черепно-мозговой травмы и комы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/500454" frameborder="0"></iframe> Михаэль Шумахер в коме: у спортсмена выявлено кровоизлияние в мозг.Врачи опасаются за жизнь чемпиона "Формулы-1"

ИСТОЧНИК KP.RU