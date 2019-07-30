2019-07-30T18:10:50+03:00
В мире

Шумахер идет на поправку после тяжелейшей травмы: Гонщик начал смотреть трансляции "Формулы-1"

Президент Международной автомобильной федерации Жан Тодт сообщил о состоянии здоровья спортсмена
Григорий ЛЕОРДА
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Михаэль Шумахер.Михаэль Шумахер.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Семикратный чемпион мира по автогонкам Михаэль Шумахер идет на поправку после тяжелой травмы головы. О заметных успехах в этом деле сообщил президент Международной автомобильной федерации (FIA) и друг семьи Жан Тодт.

"Он не сдается и продолжает сражаться. Я всегда осторожен с такими заявлениями, но это правда. Я видел гонку вместе с Михаэлем Шумахером в его доме в Швейцарии", - заявил Тотд изданию Daily Mail.

Он добавил, что его печалят трудности друга в общении. При этом Тотд отметил, что "Майкл в хороших руках, и о нем хорошо заботятся в его доме".

Напомним, бывший гонщик получил черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжном курорте. Последствия оказались ужасными: Шумахер впал в кому. Последнее время ему стало значительно лучше. Свой юбилей в феврале он отметил в Испании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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