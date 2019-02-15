Михаэль Шумахер отметил юбилей на курорте
Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер возвращается к нормальной жизни после пятилетнеего пребывания в коме. Немец отметил 50-й юбилей в новом доме на Мальорке.
Бывший гонщик был доставлен на средиземноморский остров, о чем сообщили местные жители. Очевидцы наблюдали за тем, как темно-синий вертолет швейцарской компании Hеli-Alpes приземлился на частной площадке виллы Шумахера в испанском местечке Порт-д'Антракс. Именно там находятся роскошные апартаменты бывшего гонщика.
Стоит отметить, что в этом курортном местечке, которое называют раем на Земле, проживают только очень богатые люди, сообщает издание Bunte.De. Супруга Шумахера Коринна купила недвижимость на Майорке за 30 миллионов евро.
Ранее появилась информация о том, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось. Он больше не прикован к постели, дышит самостоятельно. Семья бывшего гонщика, который получил черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжном курорте, после чего впал в кому, тщательно охраняет любую информацию о его здоровье. Близкие заявили, что Михаэль в надежных руках, а конфиденциальность относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах.
Последние новости о появлении Шумахера на испанском курорте могут свидетельствовать о значительном прогрессе в восстановлении автогонщика после жуткой травмы. Специалисты уверены, что Порт-д'Антракс - идеальное место для отдыха. Оно поможет Михаэлю забыть о холодной погоде в Швейцарии. Ожидается, что мягкий средиземноморский климат и роскошная обстановка благоприятно скажутся на здоровье Шумахера.
ИСТОЧНИК KP.RU
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