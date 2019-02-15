Михаэль Шумахер отметил юбилей на курорте

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер возвращается к нормальной жизни после пятилетнеего пребывания в коме. Немец отметил 50-й юбилей в новом доме на Мальорке.

Бывший гонщик был доставлен на средиземноморский остров, о чем сообщили местные жители. Очевидцы наблюдали за тем, как темно-синий вертолет швейцарской компании Hеli-Alpes приземлился на частной площадке виллы Шумахера в испанском местечке Порт-д'Антракс. Именно там находятся роскошные апартаменты бывшего гонщика.

michaelschumacher Михаэль Шумахер с супругой Коринной

Стоит отметить, что в этом курортном местечке, которое называют раем на Земле, проживают только очень богатые люди, сообщает издание Bunte.De. Супруга Шумахера Коринна купила недвижимость на Майорке за 30 миллионов евро.

michaelschumacher Дочь Михаэля Шумахера Джина-Мария, сын Мик и супруга Коринна

Ранее появилась информация о том, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось. Он больше не прикован к постели, дышит самостоятельно. Семья бывшего гонщика, который получил черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжном курорте, после чего впал в кому, тщательно охраняет любую информацию о его здоровье. Близкие заявили, что Михаэль в надежных руках, а конфиденциальность относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах.

Последние новости о появлении Шумахера на испанском курорте могут свидетельствовать о значительном прогрессе в восстановлении автогонщика после жуткой травмы. Специалисты уверены, что Порт-д'Антракс - идеальное место для отдыха. Оно поможет Михаэлю забыть о холодной погоде в Швейцарии. Ожидается, что мягкий средиземноморский климат и роскошная обстановка благоприятно скажутся на здоровье Шумахера.