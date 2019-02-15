2019-02-15T13:07:49+03:00
Спорт

Михаэль Шумахер отметил юбилей на курорте

Автогонщика на вертолете привезли в Испанию
Ольга ЛИБГАРДТ
Поделиться:
Легенда "Формулы 1" Михаэль Шумахер в цветах Феррари, архивный снимок.Легенда "Формулы 1" Михаэль Шумахер в цветах Феррари, архивный снимок.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" Михаэль Шумахер возвращается к нормальной жизни после пятилетнеего пребывания в коме. Немец отметил 50-й юбилей в новом доме на Мальорке.

Бывший гонщик был доставлен на средиземноморский остров, о чем сообщили местные жители. Очевидцы наблюдали за тем, как темно-синий вертолет швейцарской компании Hеli-Alpes приземлился на частной площадке виллы Шумахера в испанском местечке Порт-д'Антракс. Именно там находятся роскошные апартаменты бывшего гонщика.

michaelschumachermichaelschumacher
Михаэль Шумахер с супругой Коринной
95871 отметок «Нравится»2387 комментариевInstagram

Стоит отметить, что в этом курортном местечке, которое называют раем на Земле, проживают только очень богатые люди, сообщает издание Bunte.De. Супруга Шумахера Коринна купила недвижимость на Майорке за 30 миллионов евро.

michaelschumachermichaelschumacher
Дочь Михаэля Шумахера Джина-Мария, сын Мик и супруга Коринна
72150 отметок «Нравится»886 комментариевInstagram

Ранее появилась информация о том, что состояние Михаэля Шумахера улучшилось. Он больше не прикован к постели, дышит самостоятельно. Семья бывшего гонщика, который получил черепно-мозговую травму в 2013 году на горнолыжном курорте, после чего впал в кому, тщательно охраняет любую информацию о его здоровье. Близкие заявили, что Михаэль в надежных руках, а конфиденциальность относительно состояния его здоровья сохраняется в его же интересах.

Последние новости о появлении Шумахера на испанском курорте могут свидетельствовать о значительном прогрессе в восстановлении автогонщика после жуткой травмы. Специалисты уверены, что Порт-д'Антракс - идеальное место для отдыха. Оно поможет Михаэлю забыть о холодной погоде в Швейцарии. Ожидается, что мягкий средиземноморский климат и роскошная обстановка благоприятно скажутся на здоровье Шумахера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Михаэль Шумахер: досье kp.ru »

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар – Байер. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Новости 24
Горбачёв рассказал, как принимали решение о выводе войск СССР из Афганистана
Песков прокомментировал возможность отмены виз для россиян в Японию
В России увеличат возраст для продажи крепкого алкоголя
На мэра города Иваново напали с битой
В Кремле рассказали о полученной Путиным травме
"ПСЖ" намерен подписать еще одного Килиана Мбаппе
Песков: Путин и Лукашенко в Сочи могут вместе поиграть в хоккей
Роскомнадзор готов предпринять зеркальные меры против британских СМИ
В Минпромторге рассказали о первых полетах российского ударного беспилотника «Охотник»
Сотрудников телеканала «Звезда» эвакуировали из-за угрозы взрыва
Песков прокомментировал смягчение возможных санкций против российских банков
Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета
«Скорбим и льем слезы»: политолог о позиции США по контролю над вооружениями
Рубль в начале торгов слегка упал к доллару, но укрепился к евро
Минздрав придумает, как обеспечить нуждающихся детей инсулиновыми помпами
В России могут ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч
Экс-глава военного комитета НАТО раскритиковал выход США из ДРСМД
Захарова ответила на угрозы Болтона в адрес сторонников Мадуро
В центре Москвы проверяют бизнес-центр из-за угрозы взрыва
Цена на нефть Brent впервые с ноября превысила $65
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
Палата представителей США приняла бюджет