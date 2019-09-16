Сноуден предостерег чиновников от использования WhatsApp и Telegram
По словам бывшего сотрудника ЦРУ, эти программы опасны из-за низкого уровня шифрования
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Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден Эдвард предостерег высших должностных лиц мировых государств от использования мессенджеров WhatsApp и Telegram из-за низкого уровня шифрования.
Сноуден заявил, что руководство компании Facebook "слой за слоем удаляет различные уровни защиты с тех пор, как стала владельцем мессенджера". Сам бывший сотрудник ЦРУ рекомендовал использовать программы Signal и Wire. Они, по его словам, "используют лучшее шифрование и не принадлежат Facebook".
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ИСТОЧНИК KP.RU