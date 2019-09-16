Первая в России инжиринговая конференция прошла в Самарской области

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-16T17:17:14+03:00

Замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов поручил сделать такой форум ежегодным и подключить к нему все регионы страны

Изменить размер текста: A A

В Самаре на площадке технопарка «Жигулевская долина» открылась первая инжиниринговая конференция в России – в таком формате встречи крупнейших предприятий региона, производителей и интеграторов программного обеспечения, решений, ведущих вузов региона и Научно-образовательно центра не встречались еще никогда. Присутствовавший на открытии замминистра промышленности и торговли РФ Александр Морозов формат оценил и поручил сделать форум регулярным и подключить к нему другие регионы:

- Коллеги, у нас к 2025 году будет огромный рынок инжиниринга. Нам, министерству промышленности и торговли РФ, необходимо не только задать задачи для инвесторов, но и вместе с вами, вместе с крупнейшими вузами страны, крупнейшими инжиниринговыми площадками подготовить инфраструктуру, специалистов, которые будут способны предоставить инвесторам соответствующие качественные услуги, - отметил замминистра и поблагодарил Самарскую область за системную работу.

Губернатор региона Дмитрий Азаров в свою очередь подчеркнул, что сегодня многие нацпроекты ставят задачу по развитию рынка инжиниринговых решений.

- Для того, чтобы экономика региона, основные кластеры, в которых Самарская область лидировала в прежние годы, развивались, мы должны выстраивать очень серьезную инжиниринговую платформу, - отметил он.

В первый день на конференции прошли круглые столы и мастер-классы. В рамках форума состоялось и подписание ряда соглашений, которые дадут новый стимул развитию НОЦ. Так к его консорциуму, согласно подписанному документу, присоединился ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого».