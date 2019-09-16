В Грузии не поддержали введение новых санкций в отношении России

СЕГОДНЯ 18:31 2019-09-16T18:47:14+03:00

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Парламент Грузии не поддержал предложение оппозиции по введению антироссийских санкция. Проект постановления подготовила партия «Европейская Грузия». В документе речь шла о санкциях США и Евросоюза отношении России, поводом для экономических ограничений стало невыполнение Москвой соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Также в постановлении шла речь об убийстве двух граждан Грузии - Гиги Отхозория в мае 2016 года на границе с Абхазией и Арчила Татунашвили в цхинвальском изоляторе в 2018 году.

Однако, большинством голосов комитет парламента Грузии по вопросам интеграции с Европой отклонил предложение.

- Для нашей страны сегодня главными являются стабильность и безопасность… Стабильность и безопасность нам нужна для того, чтобы наш путь в Евросоюз и НАТО был более безопасным. Нам ни к чему ваши крики, так как международное сообщество и так мобилизовано вокруг самой больной для нас темы, - приводит слова члена комитета Софии Кацаравой «ТАСС».

ИСТОЧНИК KP.RU