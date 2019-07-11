2019-07-11T16:23:22+03:00
В мире

Чиновники Грузии посчитали сколько денег страна потеряет от российских санкций

Убыток от эмбарго для страны может составить 4 миллиарда лари
Григорий ЛЕОРДА
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Грузия только на вине и минеральной воде может потерять 300 млн долларов.Грузия только на вине и минеральной воде может потерять 300 млн долларов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Около 1,5 миллиарда долларов или 4 миллиарда лари может потерять Грузия в случае введения Россией полного эмбарго. Такое заявление сделал министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

"Если бы Россия ввела эмбарго, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 миллиарда лари. В первую очередь, это 750 миллионов долларов от туристов, которые мы планировали получить до конца года. Около 600 миллионов долларов - это денежные переводы, которые поступили в прошлом году и такая же сумма ожидалась в текущем году", - заявила Натия Турнава.

Она также отметила, что экспорт вина, минеральной воды и продуктов сельского хозяйства привносят Тбилиси более 300 миллионов долларов. Министр подчеркнула, что "безответственные заявления и агрессивная риторика" стали причиной отмены множества гостиничных броней и сокращению числа туристов.

"Мы не особенно зависимы от российского рынка и российских туристов, но это направление очень важно для туристической индустрии. Не надо забывать о гостиницах семейного типа, рядовых граждан, которые ожидали большого турпотока и встали перед новыми вызовами", - приводит слова министра РИА Новости.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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