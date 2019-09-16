Бывшего хоккеиста Игоря Мусатова арестовали за аферу с криптовалютой

СЕГОДНЯ 18:58 2019-09-16T19:04:34+03:00

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Суд арестовал на месяц экс-хоккеиста Игоря Мусатова. Его подозревают в мошенничестве с криптовалютой почти на 800 тысяч долларов. По версии следствия в незаконный бизнес бывший спортсмен попа около года назад. Он предложил московскому бизнесмену «выгодную сделку», наговорил про биткоины и баснословную прибыль, взял с предпринимателя 45 миллионов рублей и исчез.

Игоря Мусатова задержали 14 сентября. Последние несколько месяцев экс-хоккеист московского «Спартака» находился в федеральном розыске.

Пострадавшим по делу с криптовалютой проходит бизнесмен по фамилии Абелян. Он познакомился с Мусатовым случайно в одном из столичных ресторанов. Известно, что предприниматель до этого уже имел дело с криптовалютой, экс-спортсмен, узнав об этом, решил воспользоваться интересом нового знакомого и провернул незаконную аферу. Теперь ему придется ответить перед судом - возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU