2019-09-16T20:11:56+03:00
Общество

Многодетные семьи получат 450 тысяч рублей: В правительстве утвердили правила выплат на погашение ипотеки

Право на денежную выплату имеют семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок
Юлия САЛЬНИКОВА
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Многодетным семья государство поможет погасить ипотекуМногодетным семья государство поможет погасить ипотекуФото: Алексей БУЛАТОВ
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Многодетные семьи смогут рассчитывать на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правила на льготу утвердили в правительстве России 16 сентября. На сайте министерства финансов опубликован документ, в котором прописаны условия получения единовременной денежной выплаты. Получить деньги смогут семьи, где с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий и последующий ребенок.

Курировать программу будет акционерное общество «Дом.РФ». Сюда будут поступать документы из банка, в который многодетные родители обратились для погашения ипотеки. Что касается документов, то их всего четыре: заявление о погашении кредита, свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей, документы, подтверждающие банковский займ.

Закон принят после поручений президента о поддержке материнства и детства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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