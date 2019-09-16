Следующий саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Тегеране

СЕГОДНЯ 22:15 2019-09-16T22:15:42+03:00

Встреча в таком формате пройдет в шестой раз

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Следующий трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Тегеране. Об этом на итоговой конференции в Турции, где проходила встреча глав трех стран, сообщили участники саммита. Вскоре сообщение появилось на сайте иранского президента Хасана Роухани. Дата проведения шестой встречи в таком формате пока не называется.

- Расширение сотрудничества трех гарантов может стать ключевой гарантией урегулирования сирийского кризиса и других региональных кризисов. Иностранцы покидают этот регион сегодня или завтра, но мы были, есть и будем соседями, - приводит слова иранского лидера его пресс-служба.

В отличие от нынешней встречи предстоящий саммит затронет другие темы – сотрудничество экономическое, научное, военное, планируется обсудить важные вопросы, стоящие на мировой повестке дня, события отдельных регионов стран-участниц встречи.

Сайт kp.ru писал, что саммит в Турции проходил 16 сентября. Главной темой стало решение ситуации в Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU