Путин, Эрдоган и Рухани поговорили о полном уничтожении террористов

Сложно поверить в такое совпадение, но все последние встречи Путина и Эрдогана сопровождает... российский самолет МС-21. Несколько недель назад во время визита президента Турции на МАКС-2019 тот впервые поднялся в воздух на глазах международной аудитории. А в этот понедельник практически одновременно с приземлением Владимира Путина в Анкару на трехсторонний саммит по Сирии МС-21 прибыл в Стамбул для участия в фестивале ТЕХНОФЕСТ — это был первый полет самолета за границы России. Возможно, закономерным результатом такого «эскорта» станет покупка Турцией партии российских лайнеров.

Что, впрочем, перспектива пока даже не завтрашнего дня, а вот решать вопрос с урегулированием в Сирии, для чего уже в пятый раз и собрались президенты России, Турции и Ирана, необходимо прямо сейчас. Год назад в Сочи Путин и Эрдоган фактически остановили военную операцию в Идлибе, договорившись о мерах, которые должны предпринять все стороны. Сирийская армия отложила силовые действия в Идлибе, в ответ Турция должны была повлиять на находящихся под ее контролем «оппозиционеров». Но на деле за этот год Анкарой было мало что предпринято, обстрелы и атаки с территории Идлиба продолжаются, и это никого не устраивает.

Все это сразу сказалось на ходе саммита, точнее — на его начале. Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана, которая должна была стать прологом к форуму, неожиданно затянулась почти на два часа.

- Сложные чувства у нас вызывает ситуация в Заевфратье: ситуация там продолжает оставаться очень острой, - заявил Путин. - Мы понимаем насколько это важно и для сохранения территориальной целостности Сирии, и для всех соседей, имея в виду законные права соседних государств, в том числе и Турции, на обеспечение своей безопасности.

И все это время президент Ирана Хасан Рухани, чья очередь разговаривать с Путиным была следующая, сидел и ждал, любуясь красотами резиденции Чанкая, расположенной посреди огромного парка. Неизвестно, выходили ли к иранской делегации кролики, которые в большом количестве бегали по округе, но дожидающиеся начала форума журналисты коротали время, активно фотографируя длинноухих турецкоподданных. А между тем, с Рухани тоже было что обсудить с глазу на глаз — особенно после атак на объекты нефтедобычи Саудовской Аравии, в которых США уже успели обвинить Иран и даже пригрозить не просто санкциями, но и авиаударами.

В итоге сам сирийский саммит с опозданием в три с половиной часа. И Эрдоган, и Рухани в своих выступлениях заявили, что сирийский кризис должен урегулироваться только мирным путем. Но при этом президент Ирана отметил, что нельзя позволять террористам использовать гражданских лиц как живой щит.

- Выполнение соглашение, которое Россия и Турция подписали год назад, пошло не так, как планировалось, - не стал либеральничать Рухани. - Их зона влияния не только не сократилась, но распространилась практически на весь Идлиб.

- Зона деэскалации не должна оставаться прибежищем для экстремистов, а тем более служить плацдармом для вооруженных провокаций, - заявил Путин. - Нам нужно сообща предпринять дополнительные шаги для полного устранения исходящей из идлибской зоны террористической угрозы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/732403" frameborder="0"></iframe> «Многое удалось сделать» – Путин об успешном сотрудничестве с Ираном по Сирии.

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