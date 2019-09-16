2019-09-16T21:25:09+03:00
Политика

Песков сообщил, что Россия не планирует совместную с Ираном и Турцией совместная операция по ликвидации террористов

Пресс-секретарь президента России прокомментировал итоги трехстороннего саммита в Турции
Юлия САЛЬНИКОВА
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Саммит посвящен сирийскому вопросуСаммит посвящен сирийскому вопросуФото: REUTERS
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Россия не планирует проводить совместную операцию в Идлибе совместно с Ираном и Турцией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь на трехстороннем саммите в Турции 16 сентября шла о решении сирийского вопроса. Год назад в Сочи Путин и Эрдоган договорившись о мерах, которые должны предпринять все стороны для завершения военных действий в Идлибе. Российский лидер 16 сентября заявил, что совместными усилиями удалось снизить уровень насилия в Сирии.

В рамках встречи Владимир Путин пригласил турецкого лидера на Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в Москве со 2 по 5 октября.

По итогам встречи президент России ответил на вопросы журналистов. Один из представителей СМИ спросил о позиции глав стран-участников встречи в Турции по ситуации в Саудовской Аравии, где 14 сентября совершена атака на нефтяные объекты. Владимир Путин предложил помощь пострадавшей стороне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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