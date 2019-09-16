2019-09-16T23:01:25+03:00
Политика

США готовят ответ Ирану после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что не хочет войны с Тегераном
Юлия САЛЬНИКОВА
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Нападение на НПЗ произошло 14 сентябряНападение на НПЗ произошло 14 сентябряФото: REUTERS
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В Белом доме подозревают Иран в атаке на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Напомним, с помощью беспилотников на крупнейшем в мире НПЗ устроили пожар 14 сентября. Официально ответственность за случившееся на себя взяли йеменские повстанцы – хуситы. Однако власти США подозревают, что в деле замешан Иран.

Министр обороны США Марк Эспер заявил в понедельник 16 сентября, что уже обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом и министром обороны Ирака Наджахом аш-Шамари атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

- Военные США вместе с другими ведомствами работают, чтобы ответить на эту беспрецедентную атаку и защитить международный порядок, подорванный Ираном, - написал Эспер в твиттер.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не хочет "войны с Ираном", при этом признал, что страну подозревают в нападении на нефтяные объекты.

Иран свою причастность отрицает. В МИД страны уверены, что обвинения являются попыткой давления со стороны США на Иран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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