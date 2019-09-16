2019-09-16T18:10:24+03:00
Политика

МИД Ирана отверг обведения в атаке на НПЗ Саудовской Аравии

Иран считает заявления, появившиеся в прессе, давлением США на страну
Юлия САЛЬНИКОВА
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Пожар на НПЗ Саудовской Аравии устроили с помощью дроновПожар на НПЗ Саудовской Аравии устроили с помощью дроновФото: REUTERS
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Иранские власти отрицают свою причастность к поджогу НПЗ Саудовской Аравии. С официальным обращением по этому поводу выступил Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави. Напомним, пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии произошел 14 сентября. Ответственность за случившееся на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. Однако, в госсекретарь США Майк Помпео выдвинул теорию, что в деле замешан Иран. Позже появилась информация, что дроны, с помощью которых была совершена атака, имеют иранское происхождение.

- Иран недвусмысленно заявлял, что поддерживает сопротивление народа Йемена, однако такие заявления в отношении Тегерана - ни что иное, как попытка оказания максимального давления на нашу страну со стороны США, - приводит слова Аббаса Мусави телеканал Press TV.

В МИД Ирана отвергли обвинения в адрес страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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