2019-09-17T01:45:24+03:00
Политика

Власти Чехии обсудят отмену признания независимости Косово

Об этом заявил чешский премьер после встречи с президентом республики
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Чехии Андрей БабишПремьер-министр Чехии Андрей БабишФото: REUTERS
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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что он намерен обсудить с министрами иностранных и внутренних дел страны вопрос о возможности отмены признания страной независимости Косово.

Об этом он заявил после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, который недоволен признанием самопровозглашенной республики и не считает ее независимым демократическим государством. Однако, по мнению самого Бабиша и главы чешского МИД Томаша Петршичека, сейчас для отмены ранее принятого решения властей страны нет никаких оснований.

«В этой ситуации господин президент ссылается на постановление парламента Чехии в 2008 году о том, чтобы тогдашнее правительство во главе с Миреком Тополанеком не признавало Косово», - пояснил премьер журналистам

Бабиш добавил, что теперь этот вопрос будет обсуждаться на координационном совещании по внешней политике с участием глав МИД и МВД, передает РИА Новости.

Как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что признание независимости Косово отозвала Центральноафриканская Республика (ЦАР). По его словам, она стала уже четырнадцатой страной, принявшей такое решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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