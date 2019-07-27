2019-07-27T12:35:33+03:00
В мире

Центрально-африканская республика отозвала признание независимости Косово

ЦАР стала четырнадцатой страной, которая пошла на такой шаг
Марина ВЕНЦОВА
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Фото: TanjugМинистр иностранных дел Сербии Ивица Дачич. Фото: Tanjug
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Министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич сообщил, что Центрально-Африканская Республика (ЦАР) отозвала признание независимости самопровозглашенного Косова. По его слова, она стала четырнадцатой страной, которая пошла на такой шаг.

«Мы получили официальную ноту с подписью министра, согласно которому они после моего визита провели официальное расследование, - приводит его слова ТАСС.

Дачич добавил, что никакого документа о признании Косова власти ЦАР не принимали. В связи с этим не могут занимать позицию, которая будет противоречить мировому праву.

Напомним, в феврале 2008 года Сербский автономный край Косово и Метохия в одностороннем порядке провозгласил независимость. Спустя два года независимость края признал Международный суд ООН. По версии Сербии,в настоящее время Республику Косово признают менее ста стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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