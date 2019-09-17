2019-09-17T03:16:59+03:00
Политика

Трамп пока не готов отправиться в Пхеньян к Ким Чен Ыну

Отвечая на вопросы о приглашении лидера КНДР, президент США сказал, что он посетит Северную Корею «когда-нибудь позже»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль ХалифойПрезидент США Дональд Трамп на встрече с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль ХалифойФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп посетит КНДР «когда-нибудь позже», не сейчас: по его мнению, время для такого визита еще не настало. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов во время своей встречи с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой в Белом доме.

Американского лидера спросили, собирается ли он принять приглашение северокорейского лидера Ким Чен Ына и посетить Пхеньян.

«Скорее всего, нет. Я не думаю, что он готов и что мы готовы к этому. Я бы сделал это когда-нибудь позднее, в зависимости от того, что произойдет», - ответил Трамп.

Он выразил уверенность в том, что глава Северной Кореи «тоже с удовольствием посетил бы Соединенные Штаты».

«Нам еще надо много чего сделать», - добавил президент США.

При этом Трамп в очередной раз напомнил, что у него сложились «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном, отметив, что пока «не считает целесообразным» комментировать свою вероятную поездку в КНДР, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне южнокорейская газета сообщила, что Ким Чен Ын в последнем письме к американскому коллеге пригласил его нанести визит в Пхеньян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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