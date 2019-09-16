2019-09-16T08:55:44+03:00
Политика

Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян

По данным источников, приглашение содержится в послании лидера КНДР, которое президент США получил в августе
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Последняя встреча лидеров США и КНДР в демилитаризированной зоне на границе двух КорейПоследняя встреча лидеров США и КНДР в демилитаризированной зоне на границе двух КорейФото: REUTERS
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын в своем последнем письме к президенту США Дональду Трампу пригласил американского коллегу посетить Пхеньян, сообщает южнокорейская газета JoongAng Ilbo со ссылкой на несколько неназванных, но осведомленных источников.

По данным собеседников издания, в полученном главой Белого дома письме Ким Чен Ын также предложил Трампу провести третий раунд переговоров на высшем уровне.

Стоит отметив, что лидеры США и КНДР постоянно переписываются, однако содержание их переписки обычно не раскрывается. Как писал сайт kp.ru, ранее Дональд Трамп рассказал, что получил от главы Северной Кореи «очень позитивное» послание, в котором тот сообщил, что хотел бы снова встретиться и продолжить переговоры, как только завершатся совместные военные учения Соединенных Штатов и Южной Кореи.

Напомним, второй саммит СШАКНДР завершился досрочно, никаких соглашений на переговорах во вьетнамском Ханое заключено не было. Дональд Трамп объяснил это отказом Ким Чен Ына ликвидировать все северокорейские ядерные объекты до того, как со страны будут сняты все санкции.

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Саммит США - КНДР, который прошел 27-28 февраля в столице Вьетнама, официально не принес никаких результатов. Встреча президентов двух стран в Ханое закончилась без подписания совместного документа (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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