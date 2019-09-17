Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

СЕГОДНЯ 06:25 2019-09-17T06:42:44+03:00

По словам Пристайко, главное в этой президентской «формуле» то, что у Киева нет пяти лет на переговоры

Изменить размер текста: A A

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что существует условная «формула Зеленского» по завершению тянущейся с 2014 года войны в Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, уточнив, что одна из составляющих этой «формулы» – переход к «радикальным мерам», если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится.

К слову, ранее Пристайко уже говорил, что ситуацию в Донбассе нужно урегулировать за полгода, причем даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», - заявил глава МИД в этот раз.

При этом, по словам Пристайко, новые киевские власти «попробуют вернуть всех наших парней и девушек», попытаются «дотянуться ментально – месседжами, символами – до нашего народа, который остался по ту сторону».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Владимир Зеленский заявил, что его миссия на посту президента страны – «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий».

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виртуозы переобуваний: Что ждать Украине от нового правительства

Многих из тех, кого в четверг Верховная рада Украины утвердила на посты министров в новом правительстве страны, украинцы видели в первый раз в своей жизни. Для россиян практически все они – «темные лошадки». Однако, в ближайшее время и им, и нам предстоит поближе познакомиться, по крайней мере, с некоторыми из них. А потому было бы небесполезно понять, что они из себя представляют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU