2019-09-17T06:42:44+03:00
Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

По словам Пристайко, главное в этой президентской «формуле» то, что у Киева нет пяти лет на переговоры
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Новый глава МИД Украины Вадим ПристайкоНовый глава МИД Украины Вадим ПристайкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что существует условная «формула Зеленского» по завершению тянущейся с 2014 года войны в Донбассе.

Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, уточнив, что одна из составляющих этой «формулы» – переход к «радикальным мерам», если в ближайшие полгода или год урегулировать вооруженный конфликт на юго-востоке страны не получится.

К слову, ранее Пристайко уже говорил, что ситуацию в Донбассе нужно урегулировать за полгода, причем даже не важно, как украинские власти это сделают: «посредством приглашения миротворческой миссии, или путем выполнения Минска» – то есть, Минских соглашений.

«Формула Зеленского» завершается фразой, что у нас нет пяти лет, чтобы продолжать переговоры. Это и есть условная «формула Зеленского», - заявил глава МИД в этот раз.

При этом, по словам Пристайко, новые киевские власти «попробуют вернуть всех наших парней и девушек», попытаются «дотянуться ментально – месседжами, символами – до нашего народа, который остался по ту сторону».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне Владимир Зеленский заявил, что его миссия на посту президента страны – «завершение войны и деоккупация всех украинских территорий».

КСТАТИ

Что такое Минские соглашения и почему они не выполняются

Минские соглашения были подписаны несколько лет назад – сначала 5 сентября 2014-го, а затем дополнены 12 февраля 2015-го. И, несмотря на то, что договоренности должны были быть выполнены еще до конца 2015 года, они тормозятся до сих пор (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Виртуозы переобуваний: Что ждать Украине от нового правительства

Многих из тех, кого в четверг Верховная рада Украины утвердила на посты министров в новом правительстве страны, украинцы видели в первый раз в своей жизни. Для россиян практически все они – «темные лошадки». Однако, в ближайшее время и им, и нам предстоит поближе познакомиться, по крайней мере, с некоторыми из них. А потому было бы небесполезно понять, что они из себя представляют (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Названы города России, куда хочет переехать молодежь
В России могут ввести новые ограничения на продажу спиртного
Спецпредставитель генсека ООН по Сирии попросил перенести заседание СБ по САР
Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины
В метро Гонконга сошел с рельсов вагон поезда
Пушков раскритиковал заявление Зеленского о «войсках в Донбассе»
Владельцам электромобилей с 2020 года разрешат ездить по выделенной полосе
Киев недоволен поездкой делегации Чехии в Крым
Трамп пока не готов отправиться в Пхеньян к Ким Чен Ыну
Московский суд отказался искать адреса Шварценеггера и Джеки Чана по иску РФГ
В Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генассамблеи ООН
Власти Чехии обсудят отмену признания независимости Косово
Посольство России обратится в госдеп США за разъяснениями по поводу публикации о «шпионаже»
Небензя в ООН продемонстрировал снимки, подтверждающие сохранность больниц в Идлибе
Турция договаривается с Россией о поставках новых вооружений
Трамп: США хотели бы избежать войны с Ираном
NBC: В здании Центра по уходу за инвалидами в штате Мэн произошел взрыв
США готовят ответ Ирану после атаки на НПЗ в Саудовской Аравии
СМИ: Российские спецслужбы в 2010 году получили доступ к системам связи ФБР
Следующий саммит Россия-Турция-Иран пройдет в Тегеране
«Корабль в фильме был намного чище»: Брэд Питт удивился беспорядку на МКС
На встрече ОБСЕ украинская делегация пыталась сорвать выступление представителя Крыма
Песков сообщил, что Россия не планирует совместную с Ираном и Турцией совместная операция по ликвидации террористов
В России изменили правила выхода в отпуск
Путин предложил помощь пострадавшей от атак на НПЗ Саудовской Аравии