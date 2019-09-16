Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главной миссией на этом посту является "деоккупация" территорий незалежной и возвращение мира в Донбасс. Такая фраза прозвучала по итогам переговоров главы государства с его словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.
"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его Офиса в Facebook.
Политик подчеркнул, что Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку Братиславы в части оказания санкционного давления на Россию вместе с другими партнерами, поскольку это якобы "нужно не только Украине, но и всей Европе".
Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский уже призывал вводить ограничительные меры в отношении Москвы во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, однако его слова не нашли поддержки.
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.
ИСТОЧНИК KP.RU
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