2019-09-16T14:36:14+03:00
Политика

Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины

Глава государства надеется вернуть Крым и мир в Донбассе
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главной миссией на этом посту является "деоккупация" территорий незалежной и возвращение мира в Донбасс. Такая фраза прозвучала по итогам переговоров главы государства с его словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его Офиса в Facebook.

Политик подчеркнул, что Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку Братиславы в части оказания санкционного давления на Россию вместе с другими партнерами, поскольку это якобы "нужно не только Украине, но и всей Европе".

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский уже призывал вводить ограничительные меры в отношении Москвы во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, однако его слова не нашли поддержки.

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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