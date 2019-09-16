Зеленский рассказал о своей миссии в качестве президента Украины

СЕГОДНЯ 14:36 2019-09-16T14:36:14+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его главной миссией на этом посту является "деоккупация" территорий незалежной и возвращение мира в Донбасс. Такая фраза прозвучала по итогам переговоров главы государства с его словацкой коллегой Зузаной Чапутовой.

"Завершение войны и деоккупация всех украинских территорий — моя главная миссия как президента Украины", - сказал Зеленский на пресс-конференции, которая транслировалась на странице его Офиса в Facebook.

Политик подчеркнул, что Киев рассчитывает на дипломатическую поддержку Братиславы в части оказания санкционного давления на Россию вместе с другими партнерами, поскольку это якобы "нужно не только Украине, но и всей Европе".

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский уже призывал вводить ограничительные меры в отношении Москвы во время встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё, однако его слова не нашли поддержки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/711346" frameborder="0"></iframe> Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс.

ИСТОЧНИК KP.RU