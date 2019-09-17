2019-09-17T10:45:53+03:00
В мире

В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборы

После подсчета голосов должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр еврейского государства
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборыВ Израиле начались первые в истории страны повторные парламентские выборыФото: REUTERS
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Во вторник, 17 сентября, стартовали первые в истории Израиля повторные всеобщие парламентские выборы, по результатам которых определится состав 120-местного Кнессета 22-го созыва.

Избирательные участки в крупных городах начали свою работу в 7:00 мск, и закроются 22:00 мск. Участки, расположенные в больницах, тюрьмах и небольших населенных пунктах открылись на час позже и проработают до 20:00 мск.

После подсчета голосов должна быть сформирована правительственная коалиция и назначен премьер-министр Израиля.

Напомним, после предыдущих выборов 9 апреля 2019 года действующий глава правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху не смог в отведенные законом 42 дня создать коалиции в Кнессете 21-го созыва.

Отметим, что как перед прошлыми, так и перед нынешними выборами, одним из главных обещаний Нетаньяху было распространит израильского суверенитета на еврейские поселения оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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