2019-09-17T11:17:53+03:00
Общество

У «Колобка» и «Красной шапочки» появится возрастное ограничение

Детские книги лишат маркировки «0+»
Елена АКИМОВА
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На продукции для детей пропадет возрастное ограничение "0+"На продукции для детей пропадет возрастное ограничение "0+"Фото: Ксения КОНЮХОВА
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По поручению Президента РФ Минкомсвязи разработало законопроект об исключении категории «0+» из возрастной маркировки в России. Эти меры коснутся всей информационной продукции и станут стартом дальнейшего упрощения классификации.

Поручение Владимира Путина правительству было направлено в июле этого года, после прошедшего медиафорума ОНФ. Тогда одна из участниц мероприятия, главный редактор газеты «Псковская правда» Юлия Шарипова сообщила о разбирательствах, инициированных Роскомнадзором по поводу неправильной возрастной маркировки зрелищных мероприятий.

- Любая публикация должна быть промаркирована: «0+», «6+», «12+», хотя никто не. понимает разницы между маркировкой «0+» и «6+», - посетовала Юлия Шарипова. – По мнению Роскомнадзора, поставив общую маркировку «0+» к афише детских спектаклей про Колобка и Красную шапочку, мы поступили неправильно и должны были маркировать каждую из постановок.

Владимир Путин взял вопрос к рассмотрению, а затем поручил Правительству до 1 сентября «представить предложения по совершенствованию законодательства РФ о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию, предусмотрев исключение из классификации информационной продукции категории «информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет».

В настоящее время законопроект проходит общественное обсуждение и независимую антикоррупционную экспертизу. Одним из первых шагов упрощения возрастной маркировки должно стать исключение категории «0+».

- Но мы уверены, что маркировку надо сократить еще больше. Оставить для начала только «6+», «14+» и «18+», а в перспективе снять любую ответственность за неправильную маркировку, — рассказал «Известиям» заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.

Планируется, что документ вступит в силу 20 апреля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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