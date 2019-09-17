Депутат объяснил почему рэп-баттлы нужно признать спортом

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-17T12:20:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуме задумались над тем, чтобы признать рэп-баллаты видом спорта или искусством. Сейчас это направление очень популярно у молодежи по всему миру, но какой-то поддержки от государства участники данных марафонов не получают.

Депутат Василий Власов уверен, что нужно официально признать турниры – это будет отличной поддержкой творческой молодежи.

- На всех молодежных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут (ребята, которые спортом занимаются, например, на турниках), брейк-данс и рэп-баттлы. Последние не признаны какой-либо субкультурой, в то время как первые два имеют официальные статусы — рассказал Власов.

В итоге участники баттлов не могут получить какую-либо поддержку государства или спонсоров, а также не могут претендовать на получение грантов.

- Это неправильно. Направление интересное, люди прилагают немалые усилия, чтобы в стихотворной форме отстаивать свою точку зрения. Проявляются интеллектуальные способности человека, его способность мыслить, - комментирует телеканалу «360» народный избранник.

Депутат уже направил свою инициативу министру Павлу Колобкову, и подчеркнул, что подобные соревнования очень популярны в Европе и США.

ИСТОЧНИК KP.RU