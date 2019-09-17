"Сделаю это когда-нибудь в будущем": Трамп заявил, что не готов к поездке в КНДР

СЕГОДНЯ 12:30 2019-09-17T12:30:24+03:00

Американский лидер отметил, что глава Северной Кореи также "с удовольствием приедет в США", но обе стороны пока это не обсуждали

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Американский глава Дональд Трамп заявил, что пока не готов к поездке в Северную Корею.

- Я сделаю это когда-нибудь в будущем. Все зависит от того, что будет происходить. Я уверен, что он (Ким Чен Ын) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому, - отметил президент США.

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ИСТОЧНИК KP.RU