"Сделаю это когда-нибудь в будущем": Трамп заявил, что не готов к поездке в КНДР
Американский лидер отметил, что глава Северной Кореи также "с удовольствием приедет в США", но обе стороны пока это не обсуждали
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Американский глава Дональд Трамп заявил, что пока не готов к поездке в Северную Корею.
- Я сделаю это когда-нибудь в будущем. Все зависит от того, что будет происходить. Я уверен, что он (Ким Чен Ын) также с удовольствием поедет в США, но я не думаю, что мы готовы к этому, - отметил президент США.
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ИСТОЧНИК KP.RU