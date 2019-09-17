СЕГОДНЯ 13:54 2019-09-17T13:54:10+03:00

Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года Фото: REUTERS

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С января 2021 года Министерство финансов планирует перейти на новую систему накопительных пенсий, которая будет формироваться за счет личного дохода граждан. Ведомство сообщило о начале разработки поправок в законодательство о негосударственном пенсионном обеспечении на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Текст документа пока не опубликован, но новая система предусматривает финансирование накопительной пенсии граждан за счет их личного дохода. Государство будет выполнять стимулирующую поддержку. На данный момент участие россиян в формировании будущего пенсионного дохода минимальное.

Ожидается, что публичное обсуждение данного вопроса продлится с 17 по 30 сентября текущего года.

Напомним, ранее Министерство финансов и Центробанк подготовили законопроект о новой накопительной системе индивидуального пенсионного капитала. Документ подразумевает, что каждый россиянин получит право оформить письменное несогласие с данной процедурой.

ИСТОЧНИК KP.RU