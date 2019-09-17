Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим
Российский лидер Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим.
- Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты, - отметил политик.
Президент России подчеркнул, что когда ранее были попытки пересмотреть этот исторический этап, одними из немногих, кто не побоялся противостоять этому, были еврейские организации.
- Люди не побоялись выходить на улицы, протестовать, занимали активную, открытую позицию, - добавил Путин, пишет "РИА-Новости".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В соответствии с внесенными изменениями, пенсии участникам ВОВ будут увеличены в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.
ИСТОЧНИК KP.RU