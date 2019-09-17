2019-09-17T16:34:23+03:00
Общество

Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим

Президент РФ заявил, что когда ранее были попытки пересмотреть итоги войны, одними из немногих, кто не побоялся противостоять этому, были еврейские организации
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустимПутин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустимФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим.

- Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты, - отметил политик.

Президент России подчеркнул, что когда ранее были попытки пересмотреть этот исторический этап, одними из немногих, кто не побоялся противостоять этому, были еврейские организации.

- Люди не побоялись выходить на улицы, протестовать, занимали активную, открытую позицию, - добавил Путин, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В соответствии с внесенными изменениями, пенсии участникам ВОВ будут увеличены в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от паводков до наступления холодов
Спортивный врач: Кокорин и Мамаев не могли так быстро растерять свои навыки
В МИД России вызвали временного поверенного в делах КНДР из-за нападения на пограничников в Японском море
Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Дерипаска подал в суд на The Telegraph, The Daily Times и The Nation из-за персональных американских санкций
Анатолий Артамонов призвал калужан поддержать природоохранные акции в честь Дня чистоты
Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян
«Отдых нужен даже роботам»: Робот Федор ответил на обвинения в усталости
Губернатор Тюменской области Александр Моор: «Нам не стыдно предложить свою сельхозпродукцию российскому и зарубежному потребителю»
В Японском море браконьеры ранили троих российских пограничников
В Болгарии суд снял ограничение для продолжения "Турецкого потока"
В Госдуме в первом чтении приняли законопроекты об электронных трудовых книжках
Путин: «Мы считаем Израиль русскоязычным государством»
Рубль дешевеет к доллару и евро
США планируют создать истребители на замену F-22 и F-35 за пять лет
Россия и Китай начнут сотрудничать в освоении Луны
Законопроект о домашнем насилии внесут в Госдуму до конца октября
В Москве на Проспекте Вернандского перекрыто движение из-за ДТП
Песков: Путин в курсе резонансных дел
Эстонский лидер заявила о желании выстраивать отношения с РФ без посредников
В Госдуме сравнили идею альтернативного курения в самолетах с вейпингом
Колокольцев обсудит с вьетнамским коллегой вопросы безопасности российских туристов
Минфин намерен перейти на новую систему накопительных пенсий с 2021 года
Житель Китая клонировал своего кота за $35 тыс
Сноуден рассказал, что помогает ему сохранять анонимность в России