Путин: Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим

СЕГОДНЯ 16:01 2019-09-17T16:34:23+03:00

Президент РФ заявил, что когда ранее были попытки пересмотреть итоги войны, одними из немногих, кто не побоялся противостоять этому, были еврейские организации

Изменить размер текста: A A

Российский лидер Владимир Путин заявил, что пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим.

- Чем дальше от нас события Второй мировой войны, тем выше наша ответственность - и государственная, и личная - за то, чтобы ее горькие уроки и подвиги никогда не были забыты, - отметил политик.

Президент России подчеркнул, что когда ранее были попытки пересмотреть этот исторический этап, одними из немногих, кто не побоялся противостоять этому, были еврейские организации.

- Люди не побоялись выходить на улицы, протестовать, занимали активную, открытую позицию, - добавил Путин, пишет "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. В соответствии с внесенными изменениями, пенсии участникам ВОВ будут увеличены в среднем на 9,5 тысяч рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU