Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян

СЕГОДНЯ 16:15 2019-09-17T16:17:38+03:00

Электронный ресурс будет содержать информацию о каждом жителе страны, начиная от его паспортных данных и заканчивая семейным положением

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В России готовятся перейти к единой базе данных – законопроект о создании ресурса сведений о гражданах страны принят в первом чтении. Предполагается, что это будет база, куда занесут информацию о каждом – тут будут паспортные данные, СНИЛС, ИНН, семейное положение. Информацию о гражданах страны предоставят для этой базы данных из МВД, Минобороны, государственных внебюджетных фондов, налоговой службы.

Ресурс должен значительно сократить время ожидания в очередях и хождение из одного ведомства с документами в другое. Не нужно будет делать копии документов и заверять их у нотариуса для получения, к примеру, льгот, оформления пособий.

- Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ, - сказал корреспондентам ТАСС глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

ИСТОЧНИК KP.RU