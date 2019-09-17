Госдума приняла в первом чтении законопроект о единой базе данных россиян
В России готовятся перейти к единой базе данных – законопроект о создании ресурса сведений о гражданах страны принят в первом чтении. Предполагается, что это будет база, куда занесут информацию о каждом – тут будут паспортные данные, СНИЛС, ИНН, семейное положение. Информацию о гражданах страны предоставят для этой базы данных из МВД, Минобороны, государственных внебюджетных фондов, налоговой службы.
Ресурс должен значительно сократить время ожидания в очередях и хождение из одного ведомства с документами в другое. Не нужно будет делать копии документов и заверять их у нотариуса для получения, к примеру, льгот, оформления пособий.
- Например, для получения какого-либо разрешения или лицензии не нужно будет предоставлять выписки, справки или их заверенные копии из различных ведомств - все уже будет доступно через систему информационного ресурса о населении РФ, - сказал корреспондентам ТАСС глава профильного комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.
ИСТОЧНИК KP.RU