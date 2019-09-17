2019-09-17T16:47:13+03:00
В мире

Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко

Арест наложили на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Киевский суд арестовал один из главных активов ПорошенкоКиевский суд арестовал один из главных активов ПорошенкоФото: REUTERS
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Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации, заявил, что печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском".

Он входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко.

- Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском, - отметил Портнов.

Он уточнил, что арест активов произошел по уголовному делу, которое ранее было открыто на основании его заявления "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", пишет "ТАСС".

Напомним, экс-президент Незалежной на данный момент фигурирует в ряде дел, в том числе о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине назвали условие ареста Петра Порошенко и его окружения. Экс-президента могут задержать после отставки генпрокурора страны Юрия Луценко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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