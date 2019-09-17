Киевский суд арестовал один из главных активов Порошенко
Украинский юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации, заявил, что печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском".
Он входит в активы бывшего президента Украины Петра Порошенко.
- Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском, - отметил Портнов.
Он уточнил, что арест активов произошел по уголовному делу, которое ранее было открыто на основании его заявления "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", пишет "ТАСС".
Напомним, экс-президент Незалежной на данный момент фигурирует в ряде дел, в том числе о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что на Украине назвали условие ареста Петра Порошенко и его окружения. Экс-президента могут задержать после отставки генпрокурора страны Юрия Луценко.
ИСТОЧНИК KP.RU