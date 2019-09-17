Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе
Американский политик Джейми Андраде объявил настоящую войну голубям в Чикаго. Члену американской палаты представителей пытается защитить Ирвинг парк от птиц, которые повсюду оставляют перья и продукты жизнедеятельности. Политик даже пригласил журналистов, чтобы доказать свою правоту. Но во время интервью голуби показали, что готовы бороться за право жить на этой территории. Показали это и журналисты – видео интервью разлетелось по сети.
- Случилось немыслимое, - сообщили журналисты WBBM-TV. - Лорен Виктори из CBS 2 разговаривала с законодателем, который боролся за устранение проблемы, и стал жертвой этой проблемы прямо телесъемки.
Джейме Андраде сокрушался на камеру, какой урон общественному имуществу наносят птицы, как страдают от грязи владельцы животных, которым приходится гулять по земле, «усыпанной» перьями и прочими птичьими отходами, как вдруг на его голову упал птичий помет.
Журналистке пришлось помогать политику очищать макушку. Но тот не растерялся и резюмировал:
- Вот что происходит с моими избирателями. Они получают все время.
ИСТОЧНИК KP.RU