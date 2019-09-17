2019-09-17T20:11:15+03:00
В мире

Голубь «отомстил» политику, который борется с птицами в городе

Во время интервью на голову члену американской палаты представителей Джейми Андраде прилетел голубиный «ответ»
Юлия САЛЬНИКОВА
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Журналистке пришлось помогать политику очиститьсяЖурналистке пришлось помогать политику очиститьсяФото: Кадр видео
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Американский политик Джейми Андраде объявил настоящую войну голубям в Чикаго. Члену американской палаты представителей пытается защитить Ирвинг парк от птиц, которые повсюду оставляют перья и продукты жизнедеятельности. Политик даже пригласил журналистов, чтобы доказать свою правоту. Но во время интервью голуби показали, что готовы бороться за право жить на этой территории. Показали это и журналисты – видео интервью разлетелось по сети.

- Случилось немыслимое, - сообщили журналисты WBBM-TV. - Лорен Виктори из CBS 2 разговаривала с законодателем, который боролся за устранение проблемы, и стал жертвой этой проблемы прямо телесъемки.

Джейме Андраде сокрушался на камеру, какой урон общественному имуществу наносят птицы, как страдают от грязи владельцы животных, которым приходится гулять по земле, «усыпанной» перьями и прочими птичьими отходами, как вдруг на его голову упал птичий помет.

Журналистке пришлось помогать политику очищать макушку. Но тот не растерялся и резюмировал:

- Вот что происходит с моими избирателями. Они получают все время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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