В США седьмой человек умер от курений вейпов
Житель Калифорнии умер от вейпинга. Он стал седьмой жертвой болезни, которая еще до конца не изучена. По версии врачей вейпы воздействуют на легкие, вызывает серьезные изменения в тканях. С начала года от курения электронных сигарет погибли семь человек, а в америнких клиниках наблюдают за еще 500 пациентов, у которых схожие симптомы – все они увлекались вейпингом.
- Житель округа Туларе умер от осложнений, связанных с использованием электронных сигарет, - подтвердили в группе фейсбука в окружном отделении министерства здравоохранения.- Долгосрочные последствия вейпинга для здоровья неизвестны. Любой, кто задумывается о курении, должен знать о серьезном потенциальном риске.
Симптомы заболевания, которое провоцирует курение вейпов, схожи у всех пациентов: одышка, кашель, боль в груди, тошнота, лихорадка, рвота. Минитсерство здравоохранения оруга направило обращение о необходимости отказаться от любого вейп-продукта, который не был куплен у официального дилера.
ИСТОЧНИК KP.RU