В США седьмой человек умер от курений вейпов

СЕГОДНЯ 20:35 2019-09-17T20:37:25+03:00

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Житель Калифорнии умер от вейпинга. Он стал седьмой жертвой болезни, которая еще до конца не изучена. По версии врачей вейпы воздействуют на легкие, вызывает серьезные изменения в тканях. С начала года от курения электронных сигарет погибли семь человек, а в америнких клиниках наблюдают за еще 500 пациентов, у которых схожие симптомы – все они увлекались вейпингом.

- Житель округа Туларе умер от осложнений, связанных с использованием электронных сигарет, - подтвердили в группе фейсбука в окружном отделении министерства здравоохранения.- Долгосрочные последствия вейпинга для здоровья неизвестны. Любой, кто задумывается о курении, должен знать о серьезном потенциальном риске.

Симптомы заболевания, которое провоцирует курение вейпов, схожи у всех пациентов: одышка, кашель, боль в груди, тошнота, лихорадка, рвота. Минитсерство здравоохранения оруга направило обращение о необходимости отказаться от любого вейп-продукта, который не был куплен у официального дилера.

ИСТОЧНИК KP.RU