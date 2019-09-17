Выборы в Израиле: блок Ганца слегка опережает партию Нетаньяху

17 Сент. 23:29 2019-09-17T23:34:04+03:00

По данным экзитполов, «Ликуд» уступает «Бело-голубым» два места в парламенте

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Во вторник, 17 сентября, в Израиле прошли повторные выборы в Кнессет (парламент еврейского государства). По данным экзитпола 13 канала израильского телевидения, лидирует центристский блок партий «Кахоль-Лаван» («Бело-голубые»), возглавляемый бывшим главой генштаба Армии обороны Израиля Бени Ганцем.

На втором месте – партия премьера страны Биньямина Нетаньяху «Ликуд». Впрочем, блок Бени Ганца опережает ее ненамного, всего на пару депутатских мандатов. Центристы, по предварительным подсчетам, могут рассчитывать на 33 кресла в Кнессете, а «Ликуд» – 31. По данным 11 канала, обе политические силы получают по 32 места в парламенте.

Партия «Наш дом – Израиль» (НДИ) во главе с бывшим министром обороны Авигдором Либерманом, по данным разных экзитполов, получает от восьми до 10 депутатских портфелей. У остальных политических сил не более восьми мандатов. Всего же в однопалатном израильском парламенте 120 кресел.

ИСТОЧНИК KP.RU