2019-09-18T07:03:41+03:00
Общество

Водителям подсказали способ не платить штрафы ГИБДД

Теперь списать долги по штрафам и налогам могут гражданам, прошедшим процедуру личного банкротства
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Водителям-банкротам могут списать штрафы в ГИБДДВодителям-банкротам могут списать штрафы в ГИБДДФото: Мария СОЛЕЕВА
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Водителям-лихачам, накопившим «неподъемную» сумму штрафов за нарушения правил дорожного движения, подсказали способ их не выплачивать.

Правительственная комиссия законопроектной деятельности рассмотрела проект закона о поправках в Бюджетный кодекс, который позволяет списать долги по штрафам и налогам гражданам, прошедшим процедуру личного банкротства. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

Он пояснил, что документ «расширяет перечень ситуаций, когда налоговые недоимки признаются безнадежными и, соответственно, списываются». Теперь же к таким ситуациям будет относиться и банкротство.

«Процедура банкротства физических лиц предусмотрена для того, чтобы помочь гражданам, попавшим в тяжелую и безвыходную финансовую ситуацию, избавиться от долговой петли», - отметил юрист.

Однако при этом Груздев предупредил, что все не так просто: процедура предусматривает жесткий аудит имущества предполагаемого банкрота, и все, что может быть взыскано в счет погашения долгов, будет взыскано. А уже от уплаты оставшейся задолженности освободят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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