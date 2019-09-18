РФ и Белоруссия могут подписать программу интеграции к 8 декабря
Белорусский посол заявил, что до первого ноября этого года должны быть разработаны "дорожные карты"
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Белорусский посол, спецпредставитель по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Владимир Семашко заявил, что лидеры Белоруссии и России могут уже до восьмого декабря утвердить программу интеграции двух стран.
Семашко также подчеркнул, что до первого ноября текущего года должны быть разработаны "дорожные карты".
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ИСТОЧНИК KP.RU