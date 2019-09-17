Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины

СЕГОДНЯ 05:34 2019-09-17T05:50:41+03:00

По словам главы белорусского Государственного таможенного комитета, спецслужбы изъяли целый арсенал и около девяти тысяч боеприпасов

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Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию. Об этом в понедельник рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько.

По его словам, части оружия из Незалежной перевозили транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда уже более крупными партиями – в нашу страну. Потом, уже на завершающем этапе спецоперации, в России изъяли большое количество автоматов, винтовок, пистолетов и около девяти тысяч боеприпасов.

«Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», - подчеркнул Юрий Сенько.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Минск вынужден «наглухо закрыть» границу с «братской» Украиной из-за того, что с ее территории в республику хлынул поток оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU