Белоруссия помогла пресечь контрабанду оружия в Россию с Украины
Белорусские таможенники вместе с сотрудниками Комитета государственной безопасности (КГБ) раскрыли схему контрабанды оружия с Украины в Россию. Об этом в понедельник рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» глава Государственного таможенного комитета (ГТК) республики Юрий Сенько.
По его словам, части оружия из Незалежной перевозили транзитом через Белоруссию в Литву, а оттуда уже более крупными партиями – в нашу страну. Потом, уже на завершающем этапе спецоперации, в России изъяли большое количество автоматов, винтовок, пистолетов и около девяти тысяч боеприпасов.
«Целый арсенал был изъят спецслужбами на территории Российской Федерации», - подчеркнул Юрий Сенько.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 3 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что Минск вынужден «наглухо закрыть» границу с «братской» Украиной из-за того, что с ее территории в республику хлынул поток оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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