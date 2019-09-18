2019-09-18T10:15:23+03:00
Общество

Поездки в такси могут подорожать из-за изменения статуса таксистов

Водители просят признать агрегаторы своими работодателями
Елена АКИМОВА
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Таксисты просят признать агрегаторы такси их работодателямиТаксисты просят признать агрегаторы такси их работодателямиФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Поездки в такси могут подорожать из-за того, что на агрегаторы, принимающие заказы, возложат дополнительные расходы по содержанию штата водителей.

Пока инициатива, которая исходит от таксистов, находится в стадии осуждения. Водители и профсоюзы требуют признать агрегаторы работодателями. Соответствующее письмо уже направлено в Госдуму

В межрегиональном профсоюзе «Таксист» считают, что их инициатива поможет сделать условия работы водителей более справедливыми и сократить число иностранцев за рулем.

Если предложение будет принято, то в трудовой кодекс внесут поправки, на основании которых водитель сможет требовать заключение трудового договора.

Но для этого нужно выполнить ряд условий: работать не менее 84 часов в месяц, не сотрудничать с другими агрегаторами, не брать сторонних заказов, не являться индивидуальным предпринимателем.

В случае трудоустройства, сотруднику предоставляют автомобиль и рабочую одежду.

Сейчас большая часть таксистов сотрудничает с сервисами как самозанятые или ИП.

— Агрегатор может в любой момент поменять условия работы, а договор защитит наши права. К тому же, появится квота на наем иностранцев, — пояснил «Известиям» председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

Ранее сообщалось, что в столичную полицию обратилась иностранка, рассказавшая, что в ночь на 10 сентября ее изнасиловал водитель такси. Пострадавшая оказалась сотрудницей посольства Южной Кореи в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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