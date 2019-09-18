2019-09-18T12:08:28+03:00
Общество

Американка установила рекорд, переплыв Ла-Манш 4 раза подряд

Женщина провела в воде 54 часа
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Сара Томас стала первой, кто смог четырежды переплыть Ла-МаншСара Томас стала первой, кто смог четырежды переплыть Ла-МаншФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Американка Сара Томас стала первым в мире человеком, переплывшим пролив Ла-Манш четыре раза подряд. 37-летняя пловчиха установила рекорд, проведя в воде более 54 часов.

Сообщается, что свой заплыв американка завершила в британском портовом городе Дувр во вторник утром. Ее встретили на рассвете около 6:30 по местному времени (8:30 мск). Рекордных заплыв через пролив занял у пловчихи более двух суток.

Свой рекорд радостная, но уставшая Томас отпраздновала шампанским и шоколадом, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что на этот рекорд американка шла, чтобы доказать всем и в первую очередь себе, что нет ничего невозможного. Всего год назад Сара Томас победила рак груди, и это вдохновило ее на спортивные свершения.

Ранее четыре пловца уже пересекали Ла-Манш по три раза подряд без перерывов на отдых. Однако пересечь пролив четырежды до этого не удавалось никому.

Сама Томас впервые выступила в соревнованиях на открытой воде в 2007 году, а переплыла Ла-Манш впервые в 2012-м, пишут «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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