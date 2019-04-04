Генсек НАТО призвал Германию тратить на военные нужды «еще больше»
Германия начала увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать еще больше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.
«Хорошая новость в том, что Германия начала увеличивать расходы на оборону», - отметил он.
«Я продолжаю призывать Германию расходовать еще больше», - добавил генсек НАТО.
Напомним, с 3 апреля в Вашингтоне проходит двухдневное совещание министров иностранных дел стран Альянса. Накануне Столтенберга принял в Белом доме президент США. В ходе беседы Дональд Трамп заявил, что твердо намерен добиться от союзников, увеличения расходов на оборону. Не преминул и похвастаться: дескать, с тех пор, как он стал президентом, НАТО «получает» гораздо больше денег. Гость с ним согласился.
Как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года Трамп потребовал от партнеров по НАТО «немедленно» увеличить траты на военные нужды, даже разослал письма с таким призывом лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.
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ИСТОЧНИК KP.RU