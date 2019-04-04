2019-04-04T05:28:06+03:00
Политика

Генсек НАТО призвал Германию тратить на военные нужды «еще больше»

При этом Йенс Столтенберг отметил, что ФРГ начала увеличивать оборонные расходы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд ТрампГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Германия начала увеличивать расходы на оборону, но союзники по НАТО призывают ее расходовать еще больше. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в Вашингтоне на конференции, приуроченной к двухдневному совещанию глав внешнеполитических ведомств стран - участниц НАТО.

«Хорошая новость в том, что Германия начала увеличивать расходы на оборону», - отметил он.

«Я продолжаю призывать Германию расходовать еще больше», - добавил генсек НАТО.

Напомним, с 3 апреля в Вашингтоне проходит двухдневное совещание министров иностранных дел стран Альянса. Накануне Столтенберга принял в Белом доме президент США. В ходе беседы Дональд Трамп заявил, что твердо намерен добиться от союзников, увеличения расходов на оборону. Не преминул и похвастаться: дескать, с тех пор, как он стал президентом, НАТО «получает» гораздо больше денег. Гость с ним согласился.

Как писал сайт kp.ru, в июле прошлого года Трамп потребовал от партнеров по НАТО «немедленно» увеличить траты на военные нужды, даже разослал письма с таким призывом лидерам Германии, Бельгии, Норвегии и Канады.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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