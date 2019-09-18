В Минпросвещения отказались отменять обязательный ЕГЭ по английскому из-за востребованности языка на рынке труда

СЕГОДНЯ 16:04 2019-09-18T16:06:56+03:00

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Обязательный ЕГЭ по английскому языку должны ввести с 2022 года. Однако, родители уже сейчас начали волноваться. Национальный родительский комитет даже написал письмо в адрес главы Минпросвещения Ольги Васильевой. В документе родители просят отказаться от идеи введения иностранного языка как обязательного в школе. Авторы письма просят оставить ЕГЭ по английскому как предмет «по выбору».

- Знание иностранного языка - это крайне важный и востребованный навык на рынке труда. Он необходим и в рабочих профессиях, и в профессиях, требующих высшего образования, и, конечно, важно обеспечить как возможность его качественного изучения во всех школах страны, так и процесс контроля знаний, - сообщили «ТАСС» в пресс-службе минпросвещения.

С учетом того, что специалисты со знанием английского языка востребованы на рынке труда, ведомство не планирует отказаться от идеи ввести в 2022 году обязательный экзамен по иностранному языку.

ИСТОЧНИК KP.RU