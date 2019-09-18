2019-09-18T17:29:14+03:00
Политика

Президент Ирана назвал атаку хуситов на НПЗ Саудовской Аравии предупреждением

По мнению Хасана Роухани необходимо прекратить военные действия в регионе
Юлия САЛЬНИКОВА
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Президент ИранаПрезидент ИранаФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани уверен, что атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии – это предупреждение от йеменских повстанцев. Пожар на крупнейшем в мире нефтеперерабатывающем заводе произошел 14 сентября. Хуситы взяли на себя отвесттвенность за нападение и сообщили, что атаковали НПЗ с помощью десяти дронов.

- Йеменцы не задели больницу или школу, они нанесли удар по промышленному объекту, чтобы сделать предупреждение своим врагам, - цитируют слова на официальном сайте президента Ирана. - Вражеские силы должны вынести урок из ситуации в Йемене и прекратить военные действия в регионе.

Роухани также напомнил, что войну начали не хуситы, а Саудовская Аравия. Он также ответил на обвинения со стороны США в том, что Иран имеет отношение к нападению:

- Вместо ложных обвинений надо учитывать силу народов, которые встают с колен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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