2019-09-18T16:17:35+03:00
Политика

Трамп поручил усилить санкции в отношении Ирана

В Белом Доме настаивают на причастности Ирана к атаке на НПЗ в Саудовской Аравии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп поручил усилить санкции против ИранаТрамп поручил усилить санкции против ИранаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Дональд Трамп поручил министерству финансов США усилить санкции против Ирана. Это связано с обвинениями Тегерана в нападении на нефтяные объекты в Саудовской Аравии 14 сентября. В администрации президента США уверены, что за атаками стоят вовсе не хуситы (йеменские повстанцы), а Тегеран. Американские власти по сообщениям зарубежных СМИ даже готовятся представить в ООН доказательства вины Ирана.

Ранее американский лидер неоднократно предлагал советникам смягчить санкции в отношении Ирана. Телеканал NBC со ссылкой на свои источники писал, что именно иранская тема стала причиной увольнения из Белого дома советника по нацбезопасности Джона Болтона, который в отличие от президента, отказывался менять отношение к Ирану и выступал за сохранение экономической блокады страны.

Иран отрицает свою причастность к атакам в Саудовской Аравии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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