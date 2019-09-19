2019-09-19T03:13:19+03:00
В мире

Жителей Китая напугал 18-метровый «водяной монстр»

Черное существо достали из воды гидроэлектростанции «Три ущелья»
Мария ИГНАТЬЕВА
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Жители Китая увидели неподалеку от крупнейшей в мире гидроэлектростанции «Три ущелья» в провинции Хубэй 18-метровое чудовище черного цвета. Существо напугало местных жителей.

Профессор Ван Чуньфан из сельскохозяйственного университета Хуачжун предположил, что это была водяная змея. По его словам, на это указывает способ передвижения животного. Оно плавало, как рептилия – по водной глади.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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