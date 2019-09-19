2019-09-19T10:54:19+03:00
В мире

Обещание Трампа иностранному лидеру встревожило разведку США

Сотрудник американской разведслужбы подал «срочную жалобу» на главу Белого Дома
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сотрудник американской разведслужбы подал «срочную жалобу» на главу Белого ДомаСотрудник американской разведслужбы подал «срочную жалобу» на главу Белого ДомаФото: REUTERS
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Сотрудник американской разведслужбы подал руководству жалобу о «тревожном» общении президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с одним из иностранных лидеров.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на источники, сотрудник разведки указал на то, что глава Белого Дома в ходе телефонного разговора с иностранным лидером дал некое «тревожное» обещание.

Инспектор разведсообщества Майкл Аткинсон заявил, что жалоба заслуживает доверия и действительно «тревожна» для того, чтобы дать ей статус «неотложного вопроса». Это подразумевает уведомление комитетов обеих палат Конгресса.

Демократы потребовали от исполняющего обязанности директора Национальной разведки США Джозефа Магуайра предоставить им содержание жалобы. После нескольких консультаций курирующий работу разведведомств согласился выступить на закрытых слушаниях.

Отметим, ранее бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб заявил, что глава Белого дома не поверил ему из-за президента России Владимира Путина. По его словам, российский лидер переубедил Трампа в том, что у Северной Кореи есть ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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