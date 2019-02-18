Экс-директор ФБР: Трамп из-за Путина не поверил разведке США о ракетах КНДР

СЕГОДНЯ 06:34 2019-02-18T06:34:58+03:00

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Президент США Дональд Трамп не поверил, что у Северной Кореи есть ракеты. способные долететь до Америки, потому что российский лидер Владимир Путин заверил его в обратном. Об этом заявил бывший исполняющий обязанности директора ФБР Эндрю Маккейб.

"Он не верил в это, потому что президент Путин сказал ему, что у них их нет. Президент Путин сказал ему, что у КНДР на самом деле нет таких ракет", - сказал он в интервью телекомпании CBS.

При этом американская разведка в своем докладе настаивала, что такое оружие у северокорейского руководства есть. На брифинге в Белом доме они пытались убедить Трампа, на что тот ответил: "Мне все равно, я верю Путину".

"Это просто поразительно. Службы разведки тратят много времени, сил и энергии, чтобы помочь президенту США принимать решения. Сталкиваться с абсолютным неверием в эти усилия, с нежеланием узнать о настоящем положении дел, с которыми он сталкивается каждый день - это был настоящий шок", - заключил Маккейб.

Напомнм, как писал сайт kp.ru, решение об увольнении Маккейба в марте прошлого года принял генеральный прокурор США Джефф Сешнс, который обвинил того в несанкционированном разглашении информации. Трамп назвал его увольнение великим днем для демократии.

ИСТОЧНИК KP.RU