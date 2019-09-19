МВД ЛНР сообщило о подрыве моста в результате теракта

СЕГОДНЯ 11:33 2019-09-19T11:33:09+03:00

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В четверг, 19 сентября, в результате террористического акта в Луганске был поврежден путепровод, по которому перевозят хлебную продукцию. Об этом сообщил министр внутренних дел Луганской народной республики Игорь Корнет.

«Террористический акт был проведен на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная - путепровод, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции», - приводит агентство Луганскинформцентр слова главы МВД ЛНР.

Министр сообщил, что атака на путепровод была проведены путем подрыва трех опор моста. В результате «бетонные конструкции были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв».

Напомним, днем ранее в Киеве мужчина грозился устроить взрыв на мосту через Днепр. Позже у «минера» не обнаружили взрывчатке. При себе у него было только огнестрельное оружие

ИСТОЧНИК KP.RU