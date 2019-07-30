2019-07-30T12:24:05+03:00
Авто

Эксперты назвали самые популярные подержанные авто

Фокусы все также держат лидерство, а 110 серия стремительно покидает дороги
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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За год вторичный рынок автомобилей сжался почти на 5%За год вторичный рынок автомобилей сжался почти на 5%Фото: Иван МАКЕЕВ
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Эксперты оценили рынок подержанных автомобилей за июнь. За последний месяц было продано 457,6 тысяч автомобилей с пробегом, это на 4,8% меньше чем в июне прошлого года.

Список самых популярных у россиян моделей выглядит следующим образом:

1. Ford Focus

2. Lada 2124 (Samara-2)

3. Lada 2107 (Жигули)

4. Hyundai Solaris

5. Kia Rio

6. Toyota Corolla

7. Lada 2170 (Priora)

8. Lada 2110

9. Toyota Camry

10. Lada 4x4

Фокус остается самой популярной моделью для перепродажи как и год назад, фордов было продано 11,6 тысяч, Самара отстает всего на сотню продаж. Жигулей продано было 10,2 тысяч, и они стремительно теряют долю рынка, это на 13 с лишним процентов меньше чем 2018. Солярисов перепродают все больше, 9,6 тысяч, Рио и Королл поровну, 8,9. Приоры, Камри и 4x4 продались 8,4, 7 и 6,9 тысяч, соответственно. Быстрее всех выходят из обихода 110 серия Лады, хоть этих машин и было продано почти восемь тысяч, они ежегодно теряют около 16% рынка перепродажи, сообщают Известия.

Ранее эксперты опубликовали рейтинг самых угоняемых машин. Его возглавляют популярные Солярисы и Рио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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