В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"
В МИД ФРГ заявили, что главная цель "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, к чему, по мнению правительства ФРГ, и нужно стремиться.
- Цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти, - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, так называемая "формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.
- Шаги последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской, представляют собой момент, который нужно использовать для достижения шагов в реализации минских соглашений, - также отметили в немецком МИД, пишет "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера». Документ предоставляет Донбассу особый статус в составе украинского государства.
ИСТОЧНИК KP.RU