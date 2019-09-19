2019-09-19T14:46:53+03:00
В мире

В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"

Сама "формула" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В МИД ФРГ заявили, что главная цель "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, к чему, по мнению правительства ФРГ, и нужно стремиться.

- Цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, так называемая "формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.

- Шаги последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской, представляют собой момент, который нужно использовать для достижения шагов в реализации минских соглашений, - также отметили в немецком МИД, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера». Документ предоставляет Донбассу особый статус в составе украинского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава МВД Украины хочет взять на поруки угрожавшего взорвать мост мужчину
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря ратифицирована Госдумой
ЦБ сообщил о быстром росте долговой нагрузки россиян
Багдад не ведет переговоры с Москвой о закупке С-400
Медведев сообщил о повышении МРОТ в следующем году
В выходные москвичей ждет мокрый снег
В мировой рейтинг ВУЗов по трудоустройству выпускников вошли 13 российских институтов
Песков: Условия Киева по «формуле Штайнмайера» противоречат имевшимся договоренностям
Московские таксисты поддержали ограничения для агрегаторов
Пушков прокомментировал слова Помпео о о провале 3PK Patriot в Саудовской Аравии
Названы регионы, где выгоднее всего покупать б/у автомобили
Таиланд отменит въездные анкеты для иностранцев
Врачи рассказали, как частое мытье влияет на организм
В России резко подоражал лосось из-за снижения улова
Освобождение Карелии отметят большим праздником и фейерверком
Умер экс-барабанщик группы «Центр» Александр Васильев
Маткапитал в 2020 году вырастет до 466 тысяч рублей
Алексей Шапошников возглавил Мосгордуму
В Федерации автовладельцев рассказали, как подготовить машину к зиме
Мбаппе перейдет в «Реал Мадрид» зимой за 275 миллионов евро
Болгария подключится к строительству «Турецкого потока»
Главный нарколог раскритиковал Минздрав за безопасные дозы алкоголя
Правительство выделит 7 триллионов рублей на реализацию нацпроектов
Выпускников стали реже брать на работу
В каждой второй школе детей кормят с нарушениями
МВД ЛНР сообщило о подрыве моста в результате теракта
Предприятие в Киеве требует от Зеленского восстановить торгово-экономические отношения с Россией