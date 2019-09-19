В немецком МИД назвали главную цель "формулы Штайнмайера"

СЕГОДНЯ 14:32 2019-09-19T14:46:53+03:00

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В МИД ФРГ заявили, что главная цель "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских соглашений, к чему, по мнению правительства ФРГ, и нужно стремиться.

- Цель так называемой "формулы Штайнмайера" - сделать возможной реализацию минских договоренностей. По мнению правительства ФРГ, это и должно произойти, - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, так называемая "формула Штайнмайера" представляет собой механизм предоставления оговоренного минскими соглашениями особого статуса Донбассу.

- Шаги последних недель и месяцев, в частности разведение сил в Станице Луганской, представляют собой момент, который нужно использовать для достижения шагов в реализации минских соглашений, - также отметили в немецком МИД, пишет "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне стало известно о том, что глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера». Документ предоставляет Донбассу особый статус в составе украинского государства.

ИСТОЧНИК KP.RU