2019-09-18T17:50:06+03:00
Политика

Глава МИД Украины заявил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера»

Документ предоставляет Донбассу особый статус в составе украинского государства
Юлия САЛЬНИКОВА
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко одобрил «формулу Штайнмайера» по предоставлению Донбассу особого статуса. Ранее украинские власти заявили, что отказываются подписывать документ, ссылаясь на то, что он не предусмотрен минским соглашением. Напомним, документ дает особый статус Донбассу в составе украинского государства. В среду 18 сентября Вадим Пристайко сообщил, что дал согласие на «формулу Штайнмайера».

-Мы договорились о формуле Штайнмайера на встрече советников 2 сентября, и я могу привести то, на что я дал согласие, - приводит его слова «ТАСС».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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