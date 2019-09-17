2019-09-17T15:33:13+03:00
Экономика

Закредитованные: Долговая нагрузка россиян достигла рекорда

Она превысила предкризисный пик 2013 - 2014 годов
Андрей ЗАЙЦЕВ
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В среднем россияне отдают банкам 10,4% от доходовВ среднем россияне отдают банкам 10,4% от доходовФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Россияне все сильнее залезают в долг к банкам. Общий объем задолженности - 17 трлн рублей. Он растет на 20 - 25% в год, но сейчас темпы стали немного снижаться. Это вызвано несколькими причинами.

Во-первых, ставки все еще очень высоки. Это отпугивает от жизни в кредит многих. Во-вторых, ЦБ с 1 октября вводит ограничения для слишком закредитованных граждан (у кого выплаты по займам выше 80% от доходов). Им, скорее всего, будут отказывать в кредитах. И в-третьих, у россиян просто нет возможности занимать. Либо доход мизерный, либо уже по уши в долгах.

- Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой , которая в 75% регионов уже превысила пик 2013 – 2014 годов, - говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

В среднем россияне отдают банкам 10,4% от доходов. Но это показатель, который учитывает всех граждан. Если взять лишь заемщиков, их средние выплаты составят 30 - 40% от зарплаты. При этом треть должников отдают по 60% от зарплаты и больше, подсчитали в Минэкономразвития.

- На уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц находились в диапазоне от 15% (Вологодская область) до 27 – 28% (Чукотка, Тыва, Дагестан, Ленинградская область). В Крыму и Севастополе, несмотря на замедление, темпы прироста значительно выше (65 и 81% соответственно). Это обусловлено догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, - уточняют в ЦБ.

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Такой вывод можно сделать из анализа отчетности Центробанка. За год долг россиян перед банками вырос почти на четверть. Он составляет 16 триллионов рублей (см. графику). Быстрее всего растут потребительские кредиты и ипотека. И если последняя в начале года притормозила из-за повышения ставок, займы наличными граждане берут более высокими темпами. (подробности)

Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы»

Заявления министра экономического развития России Максима Орешкина, предсказавшего взрыв проблемы закредитованности населения уже в 2021 году, наделало много шума обществе. Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты сходятся во мнении, что тема, поднятая министром, не нова и представляет собой реальную проблему. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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