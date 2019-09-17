Закредитованные: Долговая нагрузка россиян достигла рекорда

Россияне все сильнее залезают в долг к банкам. Общий объем задолженности - 17 трлн рублей. Он растет на 20 - 25% в год, но сейчас темпы стали немного снижаться. Это вызвано несколькими причинами.

Во-первых, ставки все еще очень высоки. Это отпугивает от жизни в кредит многих. Во-вторых, ЦБ с 1 октября вводит ограничения для слишком закредитованных граждан (у кого выплаты по займам выше 80% от доходов). Им, скорее всего, будут отказывать в кредитах. И в-третьих, у россиян просто нет возможности занимать. Либо доход мизерный, либо уже по уши в долгах.

- Рост кредитования населения сдерживается высокой кредитной нагрузкой , которая в 75% регионов уже превысила пик 2013 – 2014 годов, - говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

В среднем россияне отдают банкам 10,4% от доходов. Но это показатель, который учитывает всех граждан. Если взять лишь заемщиков, их средние выплаты составят 30 - 40% от зарплаты. При этом треть должников отдают по 60% от зарплаты и больше, подсчитали в Минэкономразвития.

- На уровне отдельных регионов показатели прироста кредитного портфеля физических лиц находились в диапазоне от 15% (Вологодская область) до 27 – 28% (Чукотка, Тыва, Дагестан, Ленинградская область). В Крыму и Севастополе, несмотря на замедление, темпы прироста значительно выше (65 и 81% соответственно). Это обусловлено догоняющим характером роста потребительского кредитования в этих регионах, - уточняют в ЦБ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россияне берут все больше кредитов наличными

Такой вывод можно сделать из анализа отчетности Центробанка. За год долг россиян перед банками вырос почти на четверть. Он составляет 16 триллионов рублей (см. графику). Быстрее всего растут потребительские кредиты и ипотека. И если последняя в начале года притормозила из-за повышения ставок, займы наличными граждане берут более высокими темпами. (подробности)

Эксперты о «кредитном взрыве» в 2021 году: Центробанку придется повысить ставки, чтобы снять народ с «долговой иглы»

Заявления министра экономического развития России Максима Орешкина, предсказавшего взрыв проблемы закредитованности населения уже в 2021 году, наделало много шума обществе. Опрошенные «Комсомольской правдой» эксперты сходятся во мнении, что тема, поднятая министром, не нова и представляет собой реальную проблему. (подробности)