Венгерские пожарные опозорились перед сотнями школьников
Показательное выступление пожарной бригады венгерского города Вац прошло совсем не так, как планировалось. Сотрудники экстренной службы должны были потушить горящий автомобиль, но не справились с управлением спецмашиной, и она перевернулась почти на полном ходу.
На кадрах с места инцидента видно, как "пожарка" на большой скорости приближается к толпе, а потом уходит в занос на повороте. Машина некоторое время балансирует лишь на двух боковых колесах, а потом делает еще один резкий поворот, пытаясь уйти от столкновения со стоящим на дороге спасателем.
Этот маневр становится роковым. В результате машина падает на бок, а на площади раздаются испуганные крики детей. Согласно данным местных СМИ, в салоне находились пять человек, трое из них пострадали.
Сайт kp.ru писал, что похожие случаи происходят по всему миру, и обычно причиной опрокидывания спецмашин становится спешка, однако ранее в 2019 году произошел выбивающийся из этого ряда инцидент. Пожарный автомобиль перевернулся в Малайзии из-за того, что дорогу ему перебежала стая обезьян.
В Венгрии пожарная машина опрокинулась на глазах у школьников.
ИСТОЧНИК KP.RU