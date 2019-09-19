2019-09-19T17:02:30+03:00
В мире

Венгерские пожарные опозорились перед сотнями школьников

Спецмашина перевернулась на подъезде к горящему автомобилю, который планировалось потушить в рамках демонстрации [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Машина несколько раз вставала на два колесаМашина несколько раз вставала на два колесаФото: скриншот с видео
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Показательное выступление пожарной бригады венгерского города Вац прошло совсем не так, как планировалось. Сотрудники экстренной службы должны были потушить горящий автомобиль, но не справились с управлением спецмашиной, и она перевернулась почти на полном ходу.

На кадрах с места инцидента видно, как "пожарка" на большой скорости приближается к толпе, а потом уходит в занос на повороте. Машина некоторое время балансирует лишь на двух боковых колесах, а потом делает еще один резкий поворот, пытаясь уйти от столкновения со стоящим на дороге спасателем.

Этот маневр становится роковым. В результате машина падает на бок, а на площади раздаются испуганные крики детей. Согласно данным местных СМИ, в салоне находились пять человек, трое из них пострадали.

Сайт kp.ru писал, что похожие случаи происходят по всему миру, и обычно причиной опрокидывания спецмашин становится спешка, однако ранее в 2019 году произошел выбивающийся из этого ряда инцидент. Пожарный автомобиль перевернулся в Малайзии из-за того, что дорогу ему перебежала стая обезьян.

В Венгрии пожарная машина опрокинулась на глазах у школьников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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