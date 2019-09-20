Военкоматы смогут призывать в армию молодых людей без регистрации

СЕГОДНЯ 06:50 2019-09-20T06:50:02+03:00

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Минобороны разработало поправки в Положение о воинском учете. По новым правилам военкоматы будут ставить на учет фактически проживающих в их районе молодых людей, не имеющих регистрации.

«Формулировку об учете граждан „по месту их жительства или месту пребывания (на срок более трех месяцев)“ дополнят поправкой „в том числе не подтвержденным регистрацией по месту жительства или месту пребывания“», — сообщают «Известия» со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Как сообщает издание, такие нововведения позволят Минобороны бороться с основным способом уклонения от службы, а также дадут возможность поступить в военные учебные заведения тем, кто не мог этого сделать из-за проблем с регистрацией.

Поправки должны вступить в силу в конце текущего года.

Напомним, что С 1 сентября в России изменились правила призыва в армию. Изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе» позволяют призывникам отказаться от отсрочки от службы в армии.

ИСТОЧНИК KP.RU